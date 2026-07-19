وزارة الكهرباء العراقية تعزو تراجع ساعات التجهيز إلى "ظروف استثنائية" وتأثيرات الحرب الإقليمية

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادیة، اليوم الاحد 19 تموز 2026، عن مرور المنظومة الوطنية بظروف "استثنائية" أدت إلى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في مختلف المحافظات، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لمعاناة المواطنين جراء هذا النقص تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسباب الأزمة

وعزت الوزارة، في بيان رسمي، أسباب تراجع التجهيز إلى جملة من التحديات المتزامنة، جاء في مقدمتها انخفاض إمدادات الغاز نتيجة الأوضاع والحرب الإقليمية في المنطقة، فضلاً عن الارتفاع الكبير في الأحمال على الشبكة.

كما أشار البيان إلى عوامل فنية وهيكلية أخرى أسهمت في تفاقم الأزمة، منها:

-استمرار التجاوزات غير القانونية على الشبكة الكهربائية.

- تقادم أجزاء واسعة من البنى التحتية للمنظومة.

-الحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة الاستراتيجية.

استنفار فني

وأكدت الوزارة أن ملاكاتها الهندسية والفنية تعمل حالياً على مدار الساعة في كافة المحافظات لتنفيذ معالجات فنية عاجلة، تهدف إلى زيادة جاهزية وحدات الإنتاج ورفع كفاءة خطوط النقل والتوزيع، سعياً لاستعادة استقرار المنظومة وتحسين ساعات التجهيز في أسرع وقت ممكن.

دعوة للتعاون

ودعت الوزارة المواطنين إلى المساهمة في تخفيف العبء عن الشبكة الوطنية من خلال ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر غير المبرر، والإبلاغ عن التجاوزات، معتبرة أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمة وضمان عدالة التوزيع.

واختتمت الوزارة بيانها بالتزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات، مؤكدة أنها تبذل أقصى جهودها لتجاوز هذه المرحلة الحرجة وتلبية تطلعات المواطنين في تأمين طاقة مستقرة.