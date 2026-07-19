وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان تداعيات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) تلقى وزير الخارجية الاتحادي، فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وبحث تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة.

التصعيد الإقليمي ومذكرة "إسلام آباد"

وتناول الوزيران خلال الاتصال آثار التحركات العسكرية الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران، وما وصفها الجانب الإيراني بانتهاكات بنود مذكرة تفاهم "إسلام آباد". كما استعرض الطرفان طبيعة الرد الإيراني على هذه التحركات، مع التركيز على سبل الحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر.

تحصين العلاقات الثنائية

وفيما يخص الشأن الثنائي، شدد عراقجي على أن العلاقات بين طهران وبغداد "استراتيجية وجذرية" وتقوم على مصالح تاريخية ومشتركة. وأكد الوزير الإيراني على ضرورة حماية هذه الروابط من التأثر بـ "التصريحات الشخصية وغير الرسمية"، مشيراً إلى أهمية اعتماد القنوات الرسمية في التعبير عن مواقف الدولتين لضمان استقرار التعاون المشترك.

واختتم الجانبان الاتصال بالتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، والعمل المشترك من أجل صيانة السلم والأمن في المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.





