بناءً على شكاوى وافدين.. مثول 20 مزارعاً كوردياً أمام محكمة طوزخورماتو بسبب نزاع الأراضي

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أربيل (كوردستان24)- مَثُلَ 20 مزارعاً كوردياً من أهالي قرية "تبه سبز" التابعة لقضاء طوزخورماتو، اليوم الاثنين 20 تموز 2026، أمام محكمة تحقيق القضاء، إثر دعاوى وشكاوى رفعت ضدهم من قبل مواطنين عرب وافدين، في إطار النزاع المستمر على ملكية واستغلال الأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها.

ووفقاً للمعلومات التي أوردها مراسل "كوردستان 24" في كركوك، سوران كامران، فإن شكاوى العرب الوافدين ترتكز على محورين رئيسين: الأول يتعلق بادعاء ملكية الأراضي التي يستغلها ويستزرعها الفلاحون الكورد حالياً. بينما يتعلق المحور الثاني بادعاء حدوث توترات واحتكاكات ميدانية في المنطقة سابقاً، وإقدام المزارعين الكورد على الاعتداء على الوافدين.

ويُذكر أن النزاع على الأراضي الزراعية في قرية "تبه سبز" بقضاء طوزخورماتو قد تجدد وتصاعد بعد أحداث عام 2017، وهذا الملف لا يمثل مجرد خلاف عابر أو نزاع بسيط بين مزارعين، بل يرتبط بشكل وثيق ومباشر بالسياسات الديموغرافية والقرارات الصادرة في عهد النظام العراقي السابق.

فخلال عهد النظام السابق، وبموجب قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، جرى نزع ملكية آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية العائدة للفلاحين الكورد والتركمان الأصليين في مناطق كركوك، وطوزخورماتو، وخانقين، ونينوى، وتوزيعها بموجب "عقود زراعية" على مواطنين عرب جرى استقدامهم ووافدهم من محافظات وسط وجنوب العراق ضمن خطة التغيير الديموغرافي المتبعة آنذاك، مما تسبب في نشوء هذه الأزمة القانونية والعقارية المستمرة حتى اليوم.