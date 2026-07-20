هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شرق قضاء خانقين بديالى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، المناطق الواقعة شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وشعر بارتداداتها سكان عدة مناطق مجاورة.

وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان لها، بأن الهزة الأرضية سُجلت في تمام الساعة 06:43 من مساء اليوم الاثنين 20 تموز 2026، في المناطق الواقعة شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار التقرير إلى أن مركز الهزة يبعد نحو 90 كيلومتراً شرق قضاء خانقين، لافتاً إلى أن المواطنين في المنطقة شعروا بها بوضوح، في حين لم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة.

وتزامن ذلك مع شعور سكان مناطق أخرى في إقليم كوردستان بارتدادات الهزة الأرضية، لا سيما في محافظة حلبجة والمناطق المحاذية لها.

AFP



