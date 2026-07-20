العمليات المشتركة تعلن تدمير 6 مضافات لـ "داعش" بعملية إنزال جوي في كركوك

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية إنزال جوي خاطفة فجراً، أسفرت عن تدمير 6 مضافات ومخابئ تابعة لتنظيم "داعش" في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان رسمي، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، وبتنسيق وتخطيط مباشر من قِبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وأوضح البيان أن الرصد الاستخباري حدد 6 مضافات للإرهابيين في منطقة (وادي زغيتون) ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك؛ حيث تولى طيران الجيش معالجتها وتدميرها بضربات جوية دقيقة. وعقب الضربات، شرعت قوة محمولة جواً من القوات الخاصة بتفتيش الموقع المستهدف وتطهيره، وتفجير ما تبقى من تلك المضافات بالكامل.

وأكدت القيادة أن العمليات العسكرية ومسح وتطهير القاطع لا تزال مستمرة لضمان تأمين المنطقة بالكامل، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل والنتائج النهائية لاحقاً فور اكتمال الواجب الميداني.