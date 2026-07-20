روبيو يكشف ملابسات مقتل جندي أمريكي في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن مقتل أحد الجنود الأمريكيين في إقليم كردستان العراق نجم عن التعامل مع بقايا طائرة مسيرة إيرانية كانت قد استهدفت مواقع القوات الأمريكية في وقت سابق.

وأوضح روبيو في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN)، أن الحادث وقع أثناء محاولة التعامل مع حطام المسيرة الإيرانية. وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى مقتل جنديين آخرين في الأردن، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية هناك تعرضت لهجوم بوابل كثيف من الصواريخ، ورغم اعتراض الدفاعات لغالبية تلك الصواريخ، إلا أن أحدها سقط وأدى إلى وقوع خسائر بشرية.

وحول ملف العلاقات مع طهران، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تبقي أبواب الحلول الدبلوماسية مفتوحة، لكنه استدرك قائلاً إن "إيران لا تلتزم بالاتفاقيات بسبب وجود انقسامات حادة داخل هرم السلطة السياسية في البلاد". وأضاف: "سيكون من الجيد جداً لو تمكن القادة الراغبون في التفاوض من السيطرة على زمام الأمور، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".

واختتم وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته بالإشارة إلى الواقع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه طهران، واصفاً إياه بـ "حالة الانهيار"، ومحذراً من أن فشل المساعي التفاوضية لن يصب في مصلحة النظام الإيراني نظراً للأزمات المتراكمة التي يواجهها.