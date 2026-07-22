إيران تعلن تعرض مدن في غرب وجنوب البلاد لضربات أمريكية وتفعيل الدفاعات الجوية

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أربيل (كوردستان 24) – أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت عدة مواقع في غرب البلاد وجنوبها، فجر اليوم الأربعاء، 22 تموز/ يوليو 2026.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) أن الدفاعات الجوية فُعِّلت في العاصمة طهران، ورغم عدم صدور تقارير فورية عن وقوع أضرار هناك، إلا أن غارات جوية استهدفت مدينة "كبودر أهنغ"، الواقعة على بعد نحو 150 ميلاً غربي العاصمة.

وفي الشمال الغربي، تعرضت مدينة تبريز لضربات مماثلة، كما نقلت الهيئة عن السلطات المحلية وقوع هجمات في مدينتي "شوار" و"عبدانان" التابعتين لمحافظة إيلام الحدودية غربي البلاد.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) سماع دوي انفجارات في مدينتي "ماهشهر" و"سيريك" القريبتين من مضيق هرمز الاستراتيجي، إضافة إلى مدينة "بوشهر" المطلة على الخليج. كما أشارت التقارير الإعلامية إلى أن مدينتي "كونارك" و"جابهار" الساحليتين، جنوب غربي البلاد، قد تعرضتا بدورهما للهجوم.