انطلاق أعمال منتدى كوردستان للتوظيف الشامل والاقتصاد في أربيل بمشاركة حكومية ودولية

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أربيل (كوردستان24)- انطلقت في العاصمة أربيل، اليوم الأربعاء، أعمال "منتدى كوردستان للتوظيف الشامل والاقتصاد"، بمشاركة رسمية ودبلوماسية واسعة شملت عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية.

وشهد المنتدى حضور كل من محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري، ووكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زكية سيد صالح، إلى جانب وكيل وزارة الثقافة آريان صلاح الدين، ونائب القنصل العام الألماني ماتياس فيلر. كما شاركت في أعمال المنتدى مديرة مؤسسة كوردستان الدكتورة يارا برزنجي، والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة الدكتورة خانزاد احمد، إلى جانب نخبة من المسؤولين المعنيين.

ويهدف المنتدى، المدعوم من قِبل "مؤسسة كوردستان – Kurdistan Foundation" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بصفة رئيسية إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وترسيخ أسس التوظيف الشامل، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للشباب، ودعم جهود إنعاش وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في إقليم كوردستان.

وتخللت أعمال المنتدى جلسات نقاشية ركزت على آليات صياغة ورسم السياسات المستقبلية للتوظيف وسوق العمل. وشدد المشاركون على أن تفعيل برامج التوظيف الشامل يعد عاملاً أساسياً لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك عبر استثمار وتوجيه الطاقات والقدرات الكامنة لدى مختلف فئات المجتمع وإدماجهم في العملية التنموية.