وزير تربية إقليم كوردستان يهنئ الطالبة "نيفار بختيار" لإحرازها معدل 100% على مستوى العراق

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- هنأ وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، الطالبة "نيفار بختيار عادل" من إعدادية "شيرين" للدراسة الكوردية في محافظة كركوك، بمناسبة إحرازها معدل 100% في الامتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي على مستوى وزارة التربية الاتحادية العراقية.

وقدّم الوزير في تدوينة له، التهنئة والتبريكات لجميع الطلبة الخريجين من أقسام الدراسة الكوردية في كركوك، معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لمديري المدارس، والمعلمين، والمشرفين التربويين في ممثلية الدراسة الكوردية بالمحافظة على جهودهم المبذولة في دعم الطلبة وتحقيق هذا التميز الدراسي.