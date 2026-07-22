ترامب يتوعد إيران باستهداف جسور ومحطات طاقة في طهران حال ضرب أي سفينة بمضيق هرمز

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متوعداً برد عسكري مباشر يطال البنية التحتية في العاصمة طهران، في حال استهداف أي سفينة في مضيق هرمز.

وقال ترامب في تدوينة نشرها عبر منصته الرسمية "تروث سوشيال" (Truth Social): "من الآن فصاعداً، في أي وقت تطلق فيه جمهورية إيران الإسلامية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ موجه، أو قذيفة، أو طائرة مسيرة، أو أي جهاز أو سلاح آخر، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسراً واحداً أو محطة طاقة واحدة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن عمليات الرد المحتملة ستشمل المنشآت والجسور "الواقعة بالقرب من العاصمة طهران أو داخلها"، مختتماً تصريحه بعبارة: "شكراً لانتباهكم لهذا الأمر!".

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم لحركة شحن النفط والتجارة العالمية، وغالباً ما يشهد توترات أمنية ومناوشات بحرية بين القوات الإيرانية والقطع البحرية الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.