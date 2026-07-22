الزيدي يبحث هاتفياً مع المستشار الألماني تعزيز الاستثمار ومقترح تأسيس صندوق صناعي مشترك

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني، فريدريش مرتس، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولاسيما القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في ملف الهجرة.

وأعرب رئيس الوزراء خلال الاتصال عن رغبة العراق في توطيد التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الألمانية.

لافتاً إلى مساعي الحكومة الرامية لتأسيس صندوق عراقي-ألماني مشترك يهدف إلى تمويل وتطوير المشاريع الصناعية في العراق بمساهمة من الجانب الألماني.

وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في إجراءاتها لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، بهدف تهيئة بيئة استثمارية واعدة ومفتوحة تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، واصفاً ألمانيا بالشريك الاقتصادي الهام والمستمر في دعم العراق.

من جانبه، عبر المستشار الألماني فريدريش مرتس عن رغبة برلين في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع بغداد، مؤكداً دعم بلاده للجهود والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبذلها الحكومة العراقية.

كما أبدى مرتس استعداد الشركات الألمانية للاستثمار والمساهمة في المشاريع العراقية، موجهاً في الوقت ذاته دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة ألمانيا في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.