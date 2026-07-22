بقائي: واشنطن تنتهك قرارات مجلس الأمن وتستهدف التقدم العلمي لإيران

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أربيل (كوردستان24)- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة التهديدات والاعتداءات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية في إيران، واصفاً إياها بأنها "انتهاك صارخ" لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي.

وأكد بقائي، في تصريح له اليوم الاربعاء 22 تموز /یولیو 2026، عبر منصة "إكس"، أن هذه التحركات تكشف عن "عداء متجذر" لدى الولايات المتحدة تجاه التقدم العلمي والتطور التكنولوجي في إيران.

موقع "كلنغ كوه" والادعاءات الأمريكية

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية "مصرح بها بالكامل" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتماشى مع التزامات الضمانات الدولية. ووصف التركيز الأمريكي "الهوسي" على موقع (كلنغ كوه) -الذي أكد عدم وجود أي نشاط نووي فيه- بأنه مجرد "ذريعة مفبركة" تهدف من خلالها واشنطن للتحضير لأعمال عدوانية، وتدمير، وتخريب.

تساؤل حول صمت الوكالة الدولية

وفي خطوة لافتة، وجه بقائي انتقاداً ضمنياً للمجتمع الدولي والمنظمة الأممية، متسائلاً عن صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حيال هذه التهديدات، مشيراً إليه بصفته أيضاً "مرشحاً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة".

الاستعداد للمواجهة

واختتم بقائي تصريحه بالتأكيد على وحدة الشعب الإيراني وعزيمته، قائلاً: "إن الشعب الإيراني يقف صامداً ومتحداً، ومستعداً لمواجهة أي عمل عدواني أمريكي أو انتهاك لسيادة البلاد وأمنها القومي بكل قوة".