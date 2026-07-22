ارتفاع حصيلة انهيار نفق كهرومائي في الهند إلى 20 قتيلاً على الأقل

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أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار نفق داخل مشروع للطاقة الكهرومائية شمال شرقي الهند إلى 20 قتيلاً على الأقل، وفق ما أعلنه مسؤولون محليون يوم الأربعاء.

وكان الحادث قد وقع يوم الاثنين في مقاطعة نامتشي بولاية سكيم الواقعة بفرع جبال الهيمالايا، أثناء عمل العمال على شق نفق لصالح مشروع حكومي للطاقة الكهرومائية على نهر "تيستا"، بالتزامن مع أمطار موسمية غزيرة شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضح راجيف روكا، مدير هيئة إدارة الكوارث في سكيم، أنه تم انتشال 13 جثة من بين 25 شخصاً حوصروا داخل النفق، وفق ما نقلته فرانس برس.

مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ رصدت موقع 7 إلى 8 جثث أخرى تعذر انتشالها حتى الآن. وأضاف روكا بحسرة: "بالنظر إلى طبيعة الوضع، لا أعتقد أن هناك أي ناجين".

وتواجه جهود الإنقاذ صعوبات بالغة بسبب تشبّع التربة بالمياه وتسرب غاز الميثان من التكوينات الصخرية تحت الأرض.

من جانبها، أفادت "المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية" في بيان لها بأن الانهيار نجم عن "انفجار لغاز يُشتبه أنه الميثان كان محتجزاً داخل الصخور، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف وانبعاث غازات سامة".

وتتكرر حوادث البنية التحتية في الهند، إلا أن خبراء البيئة يحذرون باستمرار من أن التوسع العمراني ومشاريع التنمية المكثفة في منطقة جبال الهيمالايا تزيد من حدة هذه الكوارث.

تأتي هذه الفاجعة لتستعيد ذكريات حادثة ولاية أوتاراخند عام 2023، حين حوصر 41 عاملاً داخل نفق متهدم لـ 17 يوماً قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجهم أحياء.