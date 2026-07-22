لحمايته من الحرائق.. السليمانية تفرض إجراءات مشددة على جبل "گۆیژە"

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة السليمانية فرض سلسلة من الإجراءات المشددة لحماية جبل "گۆیژە" من الحرائق، شملت حظر التجوّل وإغلاق المنشآت السياحية في أوقات تقلبات الطقس.

وأفاد نائب محافظ السليمانية، شاهو عثمان، يوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، بأنه تقرر منع السياح من صعود الجبل وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي فيه خلال الأيام التي تشهد أحوالاً جوية غير مستقرة، وذلك كتدبير احترازي لمنع نشوب الحرائق.

وأوضح عثمان أن الحركة في الأيام الاعتيادية ستكون مقتصرة حتى الساعة 11 مساءً فقط، ليُفرض بعدها حظر تجوّل كامل على الجبل، مؤكداً يمنع إشعال النيران لأي سبب كان منعاً باتاً، مع اتخاذ عقوبات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وفيما يخص الحريق الأخير، كشف نائب المحافظ عن تشكيل لجنة مشتركة مع الأجهزة الأمنية للتحقيق في ملابساته وتحديد المتورطين.

مشيراً إلى أن فرق المسح الميداني تعمل حالياً على تقييم وحصر المساحات المتضررة.