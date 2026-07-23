الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات "طائرات مسيّرة معادية"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الكويتي فجر الخميس أن دفاعاته الجوية تتصدّى لهجمات "طائرات مسيّرة معادية"، فيما تتواصل الضربات الإيرانية التي تستهدف البلاد.

وأفاد بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم"، مضيفا أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من الهجمات استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في دولة الكويت، شملت قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر العديري.

وذكر البيان أن الهجمات أسفرت عن تدمير مستودع ضخم للمعدات العسكرية، ومنظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى حظيرة طائرات مسيرة من طراز "MQ9" داخل قاعدة علي السالم الجوية.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه أن العملية شملت أيضاً استهداف برج اتصالات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي "رداً على هجمات أمريكية سابقة استهدفت أبراج الاتصالات داخل الأراضي الإيرانية".

وفي سياق متصل، أكد البيان استهداف مواقع انتشار القوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري، مما أدى – بحسب البيان – إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المروحيات والطائرات المسيرة المتواجدة في الموقع.

AFP