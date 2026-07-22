جنايات الكرخ: ضبط 13 مليار دينار و40 كغم ذهب مخبأة في صلاح الدين بقضية الجميلي

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، عن استرداد مبالغ مالية ضخمة ومواصلة الملاحقات القضائية بحق الشركات المتورطة بممارسات غير قانونية لتحويل الأموال خارج البلاد، إلى جانب الكشف عن تفاصيل جديدة ومقتنيات أثرية ومبالغ ضخمة ضبطت في قضية مسؤول حكومي موقوف.

وأكد القاضي الأول للمحكمة استمرار التحقيقات والملاحقات بحق الشركات المخالفة التي تحايلت على القانون لنقل الأموال إلى الخارج.

مشيراً إلى أن المحكمة نجحت اليوم في استرداد مبلغ قدره (1,143,847,719) مليار ومئة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً عراقياً ناتج عن جريمة احتيال مالي.

وأوضح أن الجهود القضائية متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت أساليب غير مشروعة لجني أرباح طائلة على حساب المال العام، وفق ما نقله الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق.

في سياق متصل، كشف القاضي المختص عن تطورات التحقيق في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية؛ حيث أسفرت إجراءات المتابعة والتقصي عن ضبط مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة كانت مخبأة في عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح البيان أن المضبوطات شملت مبلغ (13) مليار دينار عراقي، و(400) ألف دولار أمريكي، إضافة إلى (40) سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، ومصوغات ذهبية أخرى يبلغ وزنها (5) كيلوغرامات.

وشددت المحكمة على أن التحقيقات الجارية في ملف الجميلي ما زالت مستمرة لتعقب كافة متحصلات الجريمة وتحديد المتورطين فيها.