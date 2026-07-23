تنسيق بين الآثار والسياحة لتأهيل المعالم التاريخية والأحياء القديمة في قضاء آكري (عقرة)

760 موقعاً أثرياً في آكري (عقرة).. خطة لتأهيل المعالم التاريخية وربطها بالقطاع السياحي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تشهد مدينة عقرة (آكري) جهوداً لتأهيل وصيانة المواقع الأثرية والتاريخية وتهيئتها لاستقبال السياح؛ حيث تعمل مديرشتا السياحة والآثار والتراث في القضاء على جذب الزوار إلى المعالم التاريخية لتنشيط الحركة السياحية على مدار الفصول الأربعة، لا سيما وأن عقرة تحتضن نحو 760 موقعاً ورمزاً أثرياً.

وتبذل مديرية سياحة عقرة مساعيها لربط المواقع الأثرية بالمصايف والمرافق السياحية لتشجيع السياحة المستدامة طوال العام. وفي هذا الصدد، قال مدير سياحة عقرة، أمين سليم: "نخطط لربط المواقع الأثرية بالمصايف والمرافق الترفيهية؛ إذ تمتاز عقرة بتنوع غني يجمع بين الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية، ونسعى لتمكين السياح من زيارة هاتين الوجهتين في جميع فصول السنة".

وحتى الآن، أُنجزت أعمال الترميم والصيانة لـ 10 مواقع أثرية بالكامل من أصل 760 موقعاً، وباتت جاهزة لاستقبال الزوار، بينما تظل غالبية المواقع الأخرى مهيأة للزيارة بطبيعتها الأصلية دون أي تغييرات.

من جانبه، صرح مدير آثار وتراث عقرة، هيوا شمال، قائلاً: "تكتسب زيارة المواقع الأثرية أهمية خاصة لكونها تعكس القيمة التاريخية للمدينة. وإن زيادة الإقبال السياحي تشكل حافزاً إضافياً لنا كمديرية للآثار لتكثيف أعمال الصيانة والترميم لمزيد من المعالم في المستقبل".

وتظهر الإحصاءات الرسمية نمواً متزايداً في أعداد السياح الوافدين إلى عقرة عاماً بعد آخر؛ مما يدفع الجهات المختصة لوضع خطط جديدة لتطوير وتحسين خدمات الاستقبال والتأهيل. وتتركز غالبية هذه المعالم الأثرية البالغ عددها 760 موقعاً داخل الأحياء القديمة والتاريخية لمدينة عقرة، وتعمل الجهات المعنية بالتنسيق المشترك على إطلاق خطة لتنشيط وإعادة إحياء هذه المناطق، والارتقاء بقطاع السياحة الثقافية والتاريخية بالمنطقة.