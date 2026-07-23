النفط يقفز وسط تزايد خطر اضطراب الإمدادات .. واستهداف ناقلة سعودية

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أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط بعد استهداف ناقلة سعودية في البحر الأحمر، ما يهدد بتصعيد الحرب بين أمريكا وإيران، وإحداث اضطرابات أعمق في الإمدادات.

سعر مزيج "برنت" ارتفع 2.7% ليبلغ 96.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، وارتفع خام "نايمكس" بنحو 2% ليتداول عند 88.50 دولار للبرميل.

قالت الهيئة العامة للنقل في السعودية، أن سفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمتها، مؤكدة سلامة جميع أفرادها، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

كانت الرياض أدانت تهديدات الحوثيين للملاحة، متعهدة بحماية سفنها والاستمرار بدعم الشعب اليمني، في وقت أكدت فيه قوات التحالف، أنها سترد على التهديدات للسفن العابرة بكل حزم وقوة.

هذه الهجمات على ناقلات في البحر الأحمر، من شأنها زيادة توترات الصراع الذي عرقل حركة المرور عبر مضيق هرمز، وأصبح البحر الأحمر طريق تصدير رئيسي تعتمد عليه السعودية بصورة متزايدة، وارتفعت الشحنات من موانئ المملكة عليه إلى مستويات قياسية الأسابيع الأخيرة.

واصلت أمريكا شن ضربات على إيران لليلة الـ 12 تواليا، وذكرت أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية.

قللت واشنطن وطهران من احتمالية إجراء محادثات سلام، ما يزيد احتمالية استمرار القتال المؤدي إلى زيادة الضغط على أسواق النفط، وهددت أمريكا بقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة، ووشن هجوم على جبل "بيك آكس"، وهو موقع يشتبه في كونه موقعا نوويا سريا في إيران.

كانت أسعار النفط قد قفزت 30% هذا الشهر، وسط هجمات استهدفت عدة سفن في مضيق هرمز في محاولة لفرض السيطرة على الممر الذي تمر عبره خمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب.

رغم الارتفاع الأخير، لا تزال أسعار الخام القياسي أقل من مستوياتها المسجلة خلال الحرب، عندما بلغ سعر "برنت" 126 دولارا للبرميل، ما يشير إلى أن الأسواق لا تتوقع حاليا العودة إلى الحرب الشاملة.