زراعة كوردستان تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الإقليم

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أرجعت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان موجة ارتفاع أسعار الدواجن الحالية إلى الظروف الجوية القاسية وزيادة التكاليف، إلى جانب قفزة في مستويات الطلب من المحافظات العراقية في الوسط والجنوب.

مؤكدة في الوقت ذاته تحقيق الإقليم اكتفاءً ذاتياً يتجاوز ضعف الاستهلاك المحلي.

وأوضح المدير العام للثروة الحيوانية في الوزارة، فراس صديق، في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن الموجة الحارة أثرت سلباً على كفاءة أجهزة التبريد داخل المزارع، مما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج والتفقيس.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف، التي بلغت زهاء 800 ألف دينار للطن الواحد، شكل عبئاً مالياً إضافياً على كاهل مربي الدواجن وانعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق.

وأشار صديق إلى أن الانخفاض الحاد في إنتاج مزارع الوسط والجنوب بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، أدى إلى توجيه كميات ضخمة من إنتاج الإقليم لنشاط التوريد إلى تلك المحافظات لتغطية العجز.

لافتاً إلى أن الإقليم ينتج نحو 300 ألف طن سنوياً، وهو ضعف حاجته المحلية البالغة 150 ألف طن.

وكان تجار تجزئة في أربيل قد أكدوا ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي إلى 4 آلاف دينار خلال الأيام الخمسة الماضية.

وعزوا أسبابه إلى تقليص المعروض المحلي نتيجة التصدير وارتفاع الطلب بالتزامن مع حركة الزيارة الدينية في المحافظات الجنوبية.

ويضمُّ إقليم كوردستان أكثر من ألف مزرعة دواجن نشطة، تشكل شرياناً أساسياً لتأمين حاجة الأسواق المحلية وتغطية جزء كبير من طلبات باقي المحافظات العراقية.