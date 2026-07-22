محافظة أربيل تلاحق مخالفات أسعار البنزين بفرق ميدانية وعقوبات تصل للإغلاق

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أربيل (كوردستان 24)- كثفت لجان الرقابة الميدانية في محافظة أربيل جولاتها التفتيشية المشددة على محطات الوقود، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس حكومة إقليم كوردستان القاضية بخفض أسعار البنزين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، عن استمرار عمل لجنة مراقبة الأسعار والجودة ميدانياً وعلى مدار 48 ساعة متواصلة.

وتضم اللجنة المشكلة برئاسة العقيد نهاد نوزاد ممثلين عن الشؤون الداخلية، والآسايش، والدفاع المدني، وقائمقامية مركز أربيل، إلى جانب مديرية النفط والمعادن؛ لمتابعة مدى التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية وفحص جودة الوقود وفق المعايير المعتمدة.

وشددت اللجنة الرقابية على اتخاذ سياسة "الحزم الكامل" تجاه أي تجاوزات، مؤكدة أن المحطات المخالفة ستواجه عقوبات إدارية وقانونية صارمة تصل إلى الإغلاق الفوري.

تأتي هذه التحركات الميدانية بالتزامن مع القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والتي ألزمت وزارة الثروات الطبيعية والأجهزة الرقابية بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق ومحطات التوزيع، وضمان استقرار الإمدادات والجودة بالأسعار المحددة خدمة للمصلحة العامة.