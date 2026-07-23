ترتيبات لقمة مرتقبة بين ترامب ونتنياهو لبحث الخيار العسكري ضد إيران

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أربيل (كوردستان24)- كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري عن مشاورات مكثفة يجريها البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لتنظيم لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي ومصدر إسرائيلي مطلع أن الموعد النهائي للاجتماع لم يُحسم بعد، لكنه يأتي في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيداً كبيراً.

ووفقاً للتقرير، فإن المباحثات المرتقبة تتركز حول دراسة ترامب لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، قد تتطور إلى حملة عسكرية مشتركة مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن دوائر صنع القرار في واشنطن وتل أبيب تضع مسارين لإنهاء حالة التوتر: الأول يتمثل في قبول مقترح وقف إطلاق النار الجديد برعاية قطرية لضمان فتح مضيق هرمز، بينما يتمثل الثاني في الاستعداد لحملة عسكرية منسقة وشاملة قد تنطلق خلال أيام.

من جانبهم، أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب لن تنخرط في مواجهة مباشرة إلا في حال تعرضها لهجوم إيراني مباشر، أو بناءً على طلب رسمي من الولايات المتحدة للمشاركة في العمليات.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن للمشاركة في مراسم جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام يوم الثلاثاء المقبل في مبنى الكابيتول. ورغم أن نتنياهو سجل رقماً قياسياً بزيارة المكتب البيضاوي 6 مرات منذ عودة ترامب للسلطة، إلا أن الزيارة الحالية تأتي وسط تراجع ملحوظ في شعبيته داخل الأوساط الديمقراطية، وحتى بين القواعد الانتخابية والدائرة المقربة من الرئيس ترامب.