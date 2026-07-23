موسكو وواشنطن تتفقان على تطبيع العمل الدبلوماسي واستمرار التنسيق

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أربيل (كوردستان24)- عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، اجتماعاً ثنائياً اليوم الخميس في العاصمة الفلبينية مانيلا، تناول جملة من الملفات الساخنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً عقب اللقاء، أكدت فيه أن موسكو لا تزال ملتزمة بالحلول السياسية والدبلوماسية للصراعات القائمة، شريطة أن تأخذ أي تسوية بعين الاعتبار المقترحات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الجانبين.

ووفقاً للبيان، قدم لافروف في مستهل الاجتماع "عرضاً موجزاً عن الوضع الحقيقي في جبهات القتال"، مشدداً على أن روسيا لن تقبل باستمرار تسليح أوكرانيا أو المضي في السياسات التي وصفها بـ "المزعزعة للاستقرار" من قبل الدول الأوروبية. وأشار لافروف إلى أن تلك الدول "تواصل مساعيها الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، وهو أمر ترفضه موسكو جملة وتفصيلاً.

وفي سياق الحلول الدبلوماسية، جدد لافروف تأكيد التزام بلاده بالمسار السياسي، مشدداً على ضرورة التقيد بالمقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي خلال القمة التي جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في مدينة "أنكوريج"، والتي نالت موافقة الرئيس الروسي في حينها.

وإلى جانب الملف الأوكراني، ناقش الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الخليج. كما رحب الطرفان باستئناف التعاون بين وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وبحثا سبل تطوير التبادل البرلماني وتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالإشارة إلى أن لافروف وروبيو شددا على ضرورة تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين لتجاوز العقبات الإدارية، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، لا سيما تحت مظلة المنظمات الدولية.