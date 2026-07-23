قتيلان و11 جريحاً بقصف أمريكي على معبر شلامجة

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اربيل(كورستان24) - في تصعيد أمني وعسكري خطير، أعلنت السلطات الإيرانية فجر اليوم عن تعرض معبر شلامجة الحدودي لقصف صاروخي أمريكي، أسفر عن سقوط خسائر بشرية، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني برد عسكري على التحركات الأمريكية في المنطقة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن مسؤول أمني في محافظة خوزستان (جنوب غربي إيران)، تأكيده أن هجوماً صاروخياً أمريكياً استهدف محيط مبنى الركاب في معبر "شلامجة" الحدودي (الرابط بين إيران والعراق).

من جانبه، أعلن مساعد محافظ خوزستان عن الحصيلة الأولية للهجوم، مؤكداً مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة جراء القصف الذي استهدف المعبر فجر اليوم.

تهديد إيراني في مضيق هرمز

وفي سياق متصل بالتصعيد، توعد الحرس الثوري الإيراني القوات الأمريكية برد حازم على تحركاتها في الممرات المائية. وأصدر الحرس بياناً أكد فيه أنه "سينفذ عملية عقابية رداً على الانتهاك الأمريكي الجديد المتمثل في العبور من مضيق هرمز"، وهو ما يُنذر بارتفاع منسوب التوتر العسكري والملاحة في مياه الخليج خلال الساعات المقبلة.