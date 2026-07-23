الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية

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أربيل (كوردستان24)- غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم، العاصمة بغداد متوجهاً إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الزيارة تهدف إلى بحث أطر التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن مناقشة الملفات الأمنية وتنسيق الجهود لضبط الحدود المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري الزيدي خلال زيارته إلى طهران مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين للتباحث في المستجدات الإقليمية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي تخدم المصالح المتبادلة لكلا الجانبين.

وتأتي زيارة الزيدي إلى طهران عقب اختتامه الأسبوع الماضي زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها مباحثات ركزت على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وفي سياق نشاطه الإقليمي الراهن، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية نهاية الشهر الجاري، لبحث ملفات الإطلاقات المائية، واستئناف تصدير النفط، وزيادة التبادل التجاري، وسط تقارير تشير إلى احتمالية قيامه بزيارة مرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق لبحث الملفات الأمنية والحدودية المشتركة.









