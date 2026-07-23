الزيدي يبين أهداف زيارته الرسمية إلى طهران: لبحث الاستقرار والتعاون الإقليمي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم، عن توجهه إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وقال الزيدي، في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً):

"نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف رئيس الوزراء أن العلاقات بين بغداد وطهران تستند إلى أسس متينة، قائلاً:

"إن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل".

واختتم الزيدي تدوينته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين يسهم في "تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".