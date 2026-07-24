ترامب يتوعد إيران: تعويضات من أموالكم المجمدة وضربات في العمق مقابل كل سفينة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستضع يدها على الأموال الإيرانية الخاضعة لسيطرتها واستخدامها في دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفن والشحنات التجارية جراء الهجمات الإيرانية.

وأوضح ترامب في تصريحاته أن هذه الأموال ستخصص لتغطية "كافة الأضرار" التي مست الملاحة البحرية، إلا أنه لم يكشف عن القيمة الإجمالية للمبالغ الإيرانية المعنية بهذا الإجراء، أو الآلية القانونية التي ستعتمدها واشنطن لتسييل هذه الأموال وصرفها كتعويضات. كما لم يتطرق الرئيس الأميركي إلى أسماء السفن المستفيدة أو تفاصيل الحوادث المحددة التي شملها القرار.

وفي تصعيد لغوي لافت، جدد ترامب تهديداته لطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعتمد سياسة الرد القاسي والمباشر. وحذر من أن واشنطن ستدمر "جسراً أو محطة كهرباء" داخل الأراضي الإيرانية مقابل كل استهداف تتعرض له سفينة في مضيق هرمز، سواء كان الهجوم بصاروخ، طائرة مسيرة، أو أي سلاح آخر.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن مواصلة عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية؛ حيث نفذت ضربات جوية لليلة الحادية عشرة على التوالي. واستهدفت العمليات مواقع عسكرية، وقدرات بحرية، وبنية لوجستية داخل إيران.

وبحسب واشنطن، فإن هذه الضربات تهدف بشكل أساسي إلى تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضمان أمن الممرات المائية الدولية.