"سنتكوم" تستهدف قدرات الحرس الثوري في العمق الإيراني لليلة الـ13

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم، عن استكمال الليلة الثالثة عشرة من العمليات العسكرية الموجهة ضد أهداف استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذه الضربات تأتي في إطار مساعي واشنطن لتقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان رسمي أن العمليات الجوية استهدفت بدقة مراكز القيادة والسيطرة، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى شبكات الاتصال ومواقع المراقبة الساحلية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وأشار البيان إلى أن الهجمات تهدف بشكل مباشر إلى شلّ القدرات البحرية التي تُستخدم لتهديد السفن التجارية والبحارة المدنيين.

ميدانياً، أفادت مصادر إعلامية إيرانية بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة جنوب غربي البلاد، شملت مدينتي الأهواز والعميدية بمحافظة خوزستان، فضلاً عن استهداف محيط قرية "مسن" في جزيرة قشم الاستراتيجية. وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات في طهران أي تعليق رسمي حول حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الجولة.

وفيما يخص حركة التجارة العالمية، طمأنت القيادة المركزية بأن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، مشددة على التزام القوات الأميركية، التي يتجاوز قوامها 50 ألف جندي في المنطقة، بتأمين عبور السفن التجارية بسلام.