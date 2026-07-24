الصحة الإيرانية: 55 قتيلاً و600 جريح جراء الهجمات الأمريكية منذ نهاية يونيو

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد إلى 55 قتيلاً وأكثر من 600 مصاب. وأوضحت المصادر أن هذه الإحصائية تغطي الفترة الممتدة من انطلاق الغارات الجوية في 27 يونيو الماضي وحتى صباح أمس الخميس 23 يوليو.

وفي التطورات الميدانية، هزت عشرات الانفجارات مناطق واسعة في جنوب إيران، شملت مدن بندر عباس، والأهواز، والعميدية، ومحيط أنديمشك بمحافظة خوزستان، بالإضافة إلى انفجارات قوية سُمع دويها في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الاستراتيجية بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 4 قتلى و5 جرحى في هجوم استهدف محيط مدينة الأهواز، التي شهدت وحدها أكثر من 20 انفجاراً عقب القصف. كما طالت الهجمات مناطق أخرى شملت "خنداب" في محافظة مركزي، و"كنارك" في سيستان وبلوشستان، و"خرم آباد" في إقليم لورستان، وسط تقارير عن سماع دوي ثلاثة انفجارات عنيفة على الأقل في سواحل جزيرة قشم.