ترامب: إيران فقدت قواتها البحرية والجوية وتريد إبرام اتفاق معنا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحول حاد من إلقاء الدعابات والنكات إلى الحديث عن الحرب في إيران، وذلك خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.

وقال إن الضربات الأمريكية ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وأضاف ترامب أن إيران باتت تتواصل مع الولايات المتحدة بصورة متكررة وتسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أنه لا يعتقد أنها أصبحت مستعدة لذلك بعد.

وشارك الرئيس الأميركي في عشاء رابطة مراسلي البيت الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته لمغادرته.

وشنّ ترامب هجوما على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام الكاذبة"، فيما تحدّث ممازحا عن إمكان تولّيه ولاية رئاسية ثالثة، في كلمة ألقاها خلال العشاء الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في واشنطن. وقال إن "هذا المكان يضمّ على الأرجح أكبر مجموعة من المصابين بمتلازمة الهوس بترامب".

واستهلّ الرئيس الأميركي كلمته بنبرة تصالحية نسبيا، مستذكرا الهجوم المسلح الذي اضطره لمغادرة الحفلة في نيسان/أبريل، قائلا "لا بدّ أن يستمر العرض".

لكنه سرعان ما انتقل إلى مهاجمة مجموعة واسعة من خصومه المفترضين في خطاب اتّسم أحيانا بالتشعّب، بدءا من الصحافيين وصولا إلى الديموقراطيين.

واختتم ترامب خطابه الذي استمر لنحو ساعة بالقول إنه يكنّ "احتراما كبيرا" للصحافيين الحاضرين، قبل أن يضيف "عندما أغادر، ستصبحون جميعا مفلسين".