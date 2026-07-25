الجيش الأميركي يعطّل ناقلة نفط بعد محاولتها خرق الحصار على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، عن استهداف ناقلة نفط وإعطابها إثر محاولتها التملص من الحصار المكتنَف للموانئ الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم القيادة، الكابتن تيم هوكينز، أن القوات الأمريكية اضطرت للتدخل وإطلاق النار على غرفة المحركات لإيقاف السفينة، بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة وكرر محاولات خرق الحصار أربع مرات سابقة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت (سنتكوم)، قد أعلنت فجر الجمعة، عن استكمال الليلة الثالثة عشرة من العمليات العسكرية الموجهة ضد أهداف استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية.

مؤكدة أن هذه الضربات تأتي في إطار مساعي واشنطن لتقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأوضحت في بيان رسمي أن العمليات الجوية استهدفت بدقة مراكز القيادة والسيطرة، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى شبكات الاتصال ومواقع المراقبة الساحلية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار البيان إلى أن الهجمات تهدف بشكل مباشر إلى شلّ القدرات البحرية التي تُستخدم لتهديد السفن التجارية والبحارة المدنيين.