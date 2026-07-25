ترامب يشارك في عشاء مراسلي البيت الأبيض "المؤجل" وسط إجراءات أمنية مشددة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أُعيد تنظيمه في فندق "والدورف أستوريا" بواشنطن، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار استهدفت النسخة الأصلية للحفل في نيسان/أبريل الماضي، مما استدعى وقتها مغادرته بشكل طارئ.

واتسم خطاب ترامب، الذي استمر لنحو ساعة، بمزيج من السخرية والهجوم الحاد؛ حيث وصف الحاضرين بأنهم "أكبر مجموعة مصابة بمتلازمة الهوس بترامب"، مجدداً هجومه على ما يصفه بـ"وسائل الإعلام الكاذبة". وفي لفتة أثارت الجدل، تحدث ترامب ممازحاً عن إمكانية توليه ولاية رئاسية ثالثة.

ورغم نبرته التصالحية في بداية الكلمة حين استذكر الهجوم المسلح قائلاً "لا بد أن يستمر العرض"، إلا أنه سرعان ما انتقل لانتقاد خصومه السياسيين من الديمقراطيين والصحافيين، واختتم خطابه بعبارة هجومية تنبأ فيها بإفلاس المؤسسات الإعلامية بعد مغادرته السلطة، قائلاً: "عندما أغادر، ستصبحون جميعاً مفلسين".

وشهد موقع الحفل استنفاراً أمنياً كبيراً؛ حيث أغلقت الشرطة وعناصر الحرس الوطني الطرق المحيطة بالفندق، وأقيم طوق أمني واسع النطاق، فيما شوهد مدير جهاز الخدمة السرية، شون كوران، وهو يشرف شخصياً على تأمين وصول الضيوف.

يأتي هذا الاستنفار كاستجابة مباشرة لأحداث نيسان/أبريل الماضي، حينما حاول المسلح "كول توماس آلن" (31 عاماً) اقتحام العشاء في فندق "واشنطن هيلتون"، مطلقاً النار عند نقطة تفتيش أمنية. ويواجه آلن حالياً تهمة محاولة اغتيال الرئيس، وهي التهمة التي دفع ببراءته منها.

من جانبها، أكدت رئيسة الرابطة، ويجيا جيانغ، على رمزية إقامة الحفل قائلة: "لن نسمح للعنف بأن يقول الكلمة الأخيرة"، وهو الموقف الذي أشاد به ترامب واصفاً إياه بـ"القوة والصلابة".

يُذكر أن المناسبة نُقلت من فندق "هيلتون" إلى فندق "والدورف أستوريا" (الذي كان مملوكاً لترامب سابقاً). وتضمن برنامج الأمسية تكريماً لموظفي فندق هيلتون ولعنصر من الخدمة السرية ساهم في إيقاف المهاجم، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية شملت عرضاً للفنان الذهني أوز بيرلمان.

وتمثل مشاركة ترامب في هذا العشاء نقطة تحول في علاقته مع الرابطة، حيث كانت مشاركته في نيسان/أبريل هي الأولى له خلال ولايتيه الرئاسيتين، بعد قطيعة طويلة نتجت عن انتقاداته المستمرة للإعلام ووصفه بـ "عدو الشعب".







