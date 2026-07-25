"التحالف العربي" يعلن قصف أهداف عسكرية للحوثيين في الحديدة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" برئاسة السعودية، السبت، قصف أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة باليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان عبر منصة "إكس" إن "الاستهداف ركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر".

وتابع أن "عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، وتم تنفيذ العملية وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".

وذكر أن الجماعة "قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية".

وقال إن "السعودية وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية".

وأوضح أنه "لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية".

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية، فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون".

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أفادت في وقت سابق بإصابة عامل في مبنى للاتصالات بالحديدة جراء الضربة السعودية.

وكان الحوثيون أعلنوا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرض حظر شامل على حركة السفن السعودية، في تصعيد كبير أدخل أطرافاً إقليمية على خط المواجهة بين طهران وواشنطن.

وتُعد الجماعة حليفاً رئيسياً لإيران، وسبق أن هددت مراراً بإغلاق مضيق باب المندب، الذي يُعد ممراً مائياً استراتيجياً عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

والخميس، أعلنت الجماعة أنها استهدفت ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

واتهم الحوثيون الرياض بشن غارة على مطار صنعاء، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة بين الجماعة والسعودية عام 2022.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمدعومة من السعودية، أن طهران أرسلت رحلة جوية تقل عناصر عسكرية وأمنية إلى الحوثيين.