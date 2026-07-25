الديمقراطي الكوردستاني يطالب المالية الاتحادية بتثبيت موظفي العقود التشغيلية بمفوضية الانتخابات

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أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، مطالبات رسمية إلى وزير المالية الاتحادي لتضمين التخصيصات المالية اللازمة لتثبيت موظفي العقود التشغيلية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الملاك الدائم ضمن قانون الموازنة العامة.

ودعا شاخوان عبد الله، في كتاب رسمي وجهه إلى وزير المالية، إلى الموافقة على إدراج ورصد المبالغ المطلوبة لتحويل موظفي العقود بالهيئة الانتخابية المستقلة وتثبيتهم قانونياً.

وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة تحت الرقم (108) بتاريخ 23 تموز 2026، طالب رئيس الكتلة النيابية وزارة المالية بالتنسيق والموافقة على رفع وتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لتثبيت الموظفين العاملين بصفة "عقود تشغيلية" في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن استقرارهم الوظيفي.

وأوضحت المذكرة أن طلب التثبيت يستهدف الموظفين المتعاقدين ممن تزيد خدمتهم الفعلية في المفوضية عن ثلاث سنوات، مشيرة إلى إرفاق المستندات والوثائق والطلبات القانونية المؤيدة لإنصاف هذه الشريحة لضمان حقوقهم المشروعة وتأمين التغطية المالية لها في الموازنة.



