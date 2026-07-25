إيران تثمّن ضيافة إقليم كوردستان لزائري الأربعينية وتؤكد عمق العلاقات الثنائية

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في أربيل، فرامرز أسدي، بالتسهيلات والخدمات التي قدمها إقليم كوردستان للزوار الإيرانيين.

مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين تمر بمرحلة عميقة وتشهد تطوراً مستمراً، ومثمناً الموقف السياسي "الحكيم" لقيادة الإقليم تجاه التوترات الإقليمية.

وأوضح أسدي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الزوار الدينيين الإيرانيين حظوا بتسهيلات وتعاون "لا مثيل له" ابتداءً من منفذ "حاجي عمران" الحدودي وحتى نقاط التفتيش المؤدية إلى كركوك.

مشيراً إلى توفير كافة المستلزمات من استقبال، وضيافة، ونقل، وإقامة.

كما عبّر القنصل عن شكره للمسؤولين الحكوميين والحزبيين، وخصّ بالذكر "مؤسسة بارزاني الخيرية".

وعلى الصعيد السياسي، أكد القنصل الإيراني أن مسؤولي إقليم كوردستان اتخذوا موقفاً "عقلانياً وحكيماً" برفضهم المحاولات التي تهدف لجر دول الجوار -ومنها العراق والإقليم- إلى صراعات المنطقة.

واصفاً موقف أربيل بـ"الرد التاريخي الذي سيُسجَّل في التاريخ"، ومثمناً حرص الإقليم على التوازن والاستقرار.

تأتي هذه التصريحات في ظل التدفق السنوي لمئات الآلاف من الزوار الإيرانيين عبر منافذ إقليم كوردستان، ولا سيما معبر حاجي عمران، للتوجه نحو الأعتاب المقدسة في العراق خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين، حيث تساهم المؤسسات الحكومية والخيرية في الإقليم بتقديم الرعاية الطبية والخدمية والأغذية للوافدين.