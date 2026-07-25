غوتيريش يدعو إلى احترام سيادة سوريا ووقف "الانتهاكات" في الجولان

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أربيل (كوردستان 24)- طالب الأمين عام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش السبت إلى وقف ما أسماها بـ "الانتهاكات" في الجولان، داعياً إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وذلك خلال زيارة الى دمشق هي الأولى يجريها الأمين العام للأمم المتحدة منذ 17 عاماً.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن "الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها هي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

معتبراً أن "ما يجري في المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

من جهته، طالب الشيباني بـ"انسحاب اسرائيلي فوري وغير مشروط" من المناطق التي تقدّمت إليها القوات الاسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024.

وقال: الشعب السوري تحمّل سنوات عديدة من الصعوبات ‏ومع ذلك لا يفقد ميزاته من حيث المرونة والصمود والابتكار ‏والإبداع والإحساس بالانتماء.‏

وأضاف: سوريا الآن في حالة تعاف ومرحلة استثمار معاً‎.‎

وأشار غوتيريش إلى أن "سوريا تصنع فرصاً للجميع واليوم تضع نقاطاً ‏لمستقبل أفضل لجميع السوريين، وهذا القرار يتطلب ‏قيادة ورؤية وثقة ليجد كل سوري نفسه في مستقبل بلده‎".

وقال: لا توجد أي بلاد تخرج من نزاع شديد ‏جداً وتبني نفسها بنفسها، وعلينا أن نساعد سوريا في ‏تصميمها وعزمها على هذا الأمر.‏

مؤكداً أن الأمم المتحدة تتطلع قدماً للتعاون مع ‏سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم ‏مستقبلها وازدهارها‎