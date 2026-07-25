وزير الداخلية الكويتي يعلن إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق خلال 48 ساعة

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أربيل (كوردستان24)- قررت الحكومة الكويتية رسمياً إعادة فتح منفذ "العبدلي" الحدودي مع العراق خلال الـ 48 ساعة القادمة، وذلك في إطار المساعي المتواصلة بين البلدين لتعزيز التنسيق الأمني وتسهيل حركة المرور والتبادل عبر الحدود المشتركة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني، عقب زيارته للمحافظة اليوم السبت 25 تموز 2026، أن العلاقات الثنائية تستند إلى أسس متينة من الأخوة والتعاون، مؤكداً حرص الطرفين على عدم السماح لأي جهة بالتأثير سلباً على هذه الروابط التاريخية.

وأعلن الوزير الكويتي رسمياً إعادة افتتاح منفذ العبدلي الحدودي خلال 48 ساعة، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المعبر الذي يمثل شرياناً برياً حيوياً يربط الكويت بالجانب العراقي مباشرة عبر منفذ "سفوان" في محافظة البصرة.

وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن زيارته إلى البصرة ستتبعها زيارات متواصلة لزيادة مستوى التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، مؤكداً وجود توجه جديد بين البلدين لتوسيع مجالات التعاون وحماية الحدود المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.

من جانبه، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن المباحثات هدفت لترسيخ التعاون الأمني المباشر بين العراق والكويت. ولفت العيداني إلى أن العراق يسعى من خلال هذه الخطوات العملية لإرسال رسائل طمأنة وسلام إلى دول الخليج العربي، تؤكد حرصه الدائم على دعم استقرار المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية والعمل الميداني المشترك لخدمة شعبي البلدين الشقيقين.