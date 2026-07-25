الحرس الثوري الإيراني يعلن حصيلة "خسائر واسعة" للقوات الأمريكية خلال 15 يوماً من المواجهات

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أربيل (كوردستان24)- أصدر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تقريراً مفصلاً حول نتائج المواجهات العسكرية التي دارت على مدار 15 يوماً، من منتصف الشهر الجاري وحتى اليوم، مؤكداً استهداف مجمعات ومنشآت تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة."

ووفقاً للبيان الذي نشرته وكالة "مهر" للأنباء، فقد أسفرت العمليات عن تدمير عدد كبير من الطائرات والمنظومات الدفاعية والبنى التحتية اللوجستية، موزعة على عدة قطاعات حيوية:

سلاح الجو والمسيرات

أوضح التقرير أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية وهي في مرابضها داخل القواعد. كما شملت الحصيلة تدمير 17 طائرة مسيرة للاستطلاع والعمليات (من بينها 8 طائرات جديدة)، بالإضافة إلى تدمير طائرة مقاتلة من طراز (F-15) داخل ملجأ حصين، وطائرة استطلاع (P-8)، وطائرة نقل عسكري (C-17)، و8 طائرات تزويد بالوقود، و4 مروحيات ثقيلة.

المنظومات الدفاعية والرادارية

على مستوى الدفاع الجوي، أعلن الحرس الثوري عن تحييد وتدمير مجموعة واسعة من أجهزة الرصد، شملت:

-تدمير 6 رادارات تابعة لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

-استهداف 7 مراكز للقيادة والسيطرة و3 أنظمة اتصالات فضائية.

-تدمير أكثر من 20 نظاماً رادارياً متنوعاً، منها رادارات بعيدة المدى، ومنظومات (EPS)، ورادارات كشف وإنذار مبكر ومراقبة بحرية.

البنية التحتية والمنشآت العملياتية

أشار البيان إلى أن الضربات طالت مرافق لوجستية حساسة لتقويض القدرة العملياتية، من أبرزها:

-تدمير 6 مراكز لصيانة الطائرات والمروحيات و17 مستودعاً للأسلحة وقطع الغيار.

-استهداف 12 خزان وقود ومحطة ضخ، ورصيف لتزويد القطع البحرية بالوقود.

-تدمير 4 منصات صواريخ من طراز "هيمارس" (HIMARS) و6 منصات إطلاق صواريخ أخرى.

-استهداف منشآت تقنية شملت مركزاً لمعالجة البيانات والذكاء الاصطناعي تابعاً لشركة "أمازون" في إحدى القواعد، ومركزاً للبيانات الاستخباراتية.

المنشآت والمرافق الجوية

شملت الأضرار المعلنة تدمير 6 حظائر لطائرات "إم كيو 9" (MQ-9) المسيرة، و5 حظائر للمقاتلات، وعدد من مدارج الطيران (Ramps) وملاجئ الطائرات الحصينة.

تأتي هذه الإعلانات في ظل حالة من التوتر العسكري المتصاعد في المنطقة، فيما تلتزم الجهات الرسمية الأمريكية الصمت تجاه هذه الحصيلة، بانتظار صدور بيانات من وزارة الدفاع (البنتاغون) لتوضيح موقفها من هذه الادعاءات.