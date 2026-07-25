أربيل تفحص 32 محطة وقود وتحذر المخالفين بقرارات خفض أسعار البنزين بالإغلاق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- واصلت لجنة مراقبة أسعار وجودة البنزين في محافظة أربيل، اليوم السبت (25 تموز)، حملاتها التفتيشية المكثفة، حيث نفذت جولة ميدانية شملت 32 محطة وقود للوقوف على مدى التزامها بقرارات خفض الأسعار وصيانة حقوق المواطنين.

وجاءت الجولة برئاسة عقيد الشرطة نهاد نوزاد جمال، ممثل الشؤون الداخلية في المحافظة، وبمشاركة أعضاء اللجنة، لمتابعة تطبيق التسعيرة المحددة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان لأنواع البنزين الثلاثة (السوبر، المحسّن، والعادي).

تحذيرات وإجراءات صارمة:

ووجهت اللجنة تحذيرات شديدة اللهجة للمحطات غير الالتزام بالأسعار الرسمية، مع إلزامها بالتطبيق الفوري للتعليمات. وأكدت اللجنة أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفة، وأن المحطات غير الملتزمة ستواجه إجراءات قانونية وعقوبات إدارية فورية قد تصل إلى الإغلاق النهائي لإحكام السيطرة على الأسواق.

تطبيق توجيهات رئاسة الحكومة:

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجولات ستستمر بشكل يومي ومكثف تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، لضمان توفير بنزين بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتنظيم حركة السوق بما يحمي القوت والمال العام للمواطنين.