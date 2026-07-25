مجلس الوزراء الاتحادي يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمناسبة الأربعينية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس الوزراء الاتحادي اليوم السبت 25 تموز/یولیو 2026، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وذلك تزامناً مع إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس قرر اعتبار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 آب 2026 عطلة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية".

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي لإتاحة الفرصة للمواطنين والزائرين للمشاركة في مراسم الزيارة المليونية التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة، ولتسهيل تطبيق الخطط الأمنية والخدمية المعدة لهذه المناسبة.