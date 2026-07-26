القيادة المركزية الأميركية تعزّز إجراءاتها البحرية وتعطل حركة السفن المتجهة لإيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يحقق طوقاً "فعالاً بالكامل".

كاشفةً عن الاعتراض والتعامل مع عدة سفن تجارية وناقلات نفط حاولت خرق الحصار في مياه الخليج وبحر العرب.

وأفادت "سنتكوم" في بيان رسمي صدر حتى معطيات 25 تموز/يوليو الجاري، بأن القوات البحرية الأمريكية تمكنت من تغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار، فيما عُطّلت سفينتان إضافيتان لرفضهما الامتثال للتعليمات، وتم اعتلاء ظهر سفينتين أخريين للتفتيش والتحقق من الالتزام بالقرارات النافذة.

واستعرض البيان حادثتين بارزتين خلال الـ48 ساعة الماضية؛ حيث اعترضت القوات الأمريكية ناقلة النفط "M/T Charminar" التي ترفع علم جزر القمر في مياه بحر العرب، وسُمح لها بمتابعة إبحارها عقب إجراء عمليات التفتيش الرسمية والتأكد من مطابقتها للشروط.

في المقابل، أكدت القيادة المركزية تعطيل ناقلة النفط "M/T Lavine" التي ترفع علم موزامبيق في مياه خليج عمان، وذلك إثر محاولات متكررة من طاقمها لكسر الحصار وتجاهل التحذيرات البحرية الصارمة.

مؤكدةً شلّ حركة الناقلة ومنعها النهائي من المضي نحو الموانئ الإيرانية.

وشددت "سنتكوم" في ختام بيانها على أن القوات الأمريكية في المنطقة تتمركز عند أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة، للتعامل الفوري مع أي تحركات غير قانونية في الممرات المائية الحيوية.