ترامب يلوح بضربات "واسعة النطاق" ضد إيران رغم التوقف المؤقت للغارات

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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده تبقى في حالة تأهب قصوى لشن هجوم العسكري واسع النطاق على إيران، في حال عدم استجابة طهران لمطالب واشنطن، مشدداً على أن التوقف الحالي للضربات لا يعني التراجع.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية: "إن التوقف المؤقت للهجمات لا يعني إطلاقاً أننا تراجعنا، نحن هاهنا ومستعدون لتوجيه ضربة كبيرة وواسعة إذا لم تنفذ إيران ما نريده". وأضاف أنه لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن التوقيت المحدد لاستئناف العمليات العسكرية الكبرى.

توقف مفاجئ للضربات:

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع توقف المقاتلات الأمريكية، ليلة السبت، عن شن أي غارات على الأراضي الإيرانية لأول مرة منذ 13 ليلة متتالية من القصف المكثف، دون تقديم إيضاحات رسمية من البيت الأبيض. ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن ترامب أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بوقف إطلاق النار ومنع شن أي هجمات جديدة مؤقتاً.

انهيار الهدنة وتهديدات متصاعدة:

وكانت الهدنة المؤقتة بين الطرفين قد انهارت بالكامل عقب رد أمريكي استهدف مواقع في جنوب إيران، بعد اتهام طهران بتعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وشهدت الأيام الماضية تصعيداً في اللهجة الأمريكية، حيث هدد ترامب بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل الجسور ومحطات الكهرباء، إضافة إلى التلميح بإنزال قوات برية للسيطرة على جزيرة خارك (المركز الحيوي لتصدير النفط الإيراني)، وقصف منشآت نووية استراتيجية محصنة تحت الأرض.



