الخارجية الإيرانية: سيبقى مضيق هرمز مغلقاً حتى إشعارٍ آخر

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أربيل (كوردستان 24)- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المحادثات الأخيرة التي جرت في طهران مع وفد دبلوماسي من سلطنة عمان حول وضع الملاحة في مضيق هرمز بـ"البناءة والمفيدة".

مشدداً في الوقت ذاته على أن المضيق لا يزال مغلقاً دون أي تغيير في وضعه الميداني.

وأوضح بقائي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن العاصمة طهران شهدت يومي الجمعة والسبت عقد جولات مفاوضات مكثفة على مستوى نواب وزراء خارجية البلدين، حيث جرى التركيز على بحث الآليات المشتركة لإدارة الحركة البحرية في مضيق هرمز، وضمان احترام حقوق وسيادة الدول المطلة عليه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوفد العماني غادر طهران مساء السبت متوجهاً إلى مسقط بعد التوصل إلى تفاهمات أولية، مع إبقاء القنوات الفنية والسياسية مفتوحة بين الجانبين لمواصلة المشاورات خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية في المضيق الحيوي، أكّد بقائي على موقف بلاده بالقول إن "الوضع الميداني لم يشهد أي تغيير، وأن مضيق هرمز يظل مغلقاً حتى إشعار آخر"، رغم المباحثات المكثفة الجارية لإيجاد صيغ تنظيمية للحد من التصعيد بالمنطقة.