الجيش الإيراني يحذر واشنطن: مواصلة الضربات ستؤدي إلى "توسع رقعة الحرب"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر الجيش الإيراني بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، أكد فيه أن رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة "ستتسع بشكل أكبر" في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية شن ضرباتها واستهدف أراضيها أو مصالحها.

وأوضح البيان أن استمرار الهجمات الأمريكية سيدفع باتجاه تصعيد غير مسبوق، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية للرد واستهداف أي مصدر تهديد لسيادة البلاد، معتبراً أن واشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وقال الناطق باسم الجيش محمد أكرم نيا للتلفزيون الرسمي "إذا وقع الأميركيون مرة أخرى في خديعة الصهاينة أو انحازوا إليهم، وأصروا على مواصلة الحرب، خصوصا عبر الضربات الجوية، فإنها ستتوسع أكثر جغرافيا".

وذكّر بأن الحرب سبق أن امتدت إلى مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير بين المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران والسعودية.

وأضاف "نطاق عملياتنا بات يشمل كامل المنطقة، من القواعد الأميركية في الأردن إلى الدول الواقعة على طول الخليج الفارسي".

ورأى أن الوضع في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة "صعب وغير مستقر"، متوقّعا أن تكون واشنطن راهنا في طور السعي إلى وضع "إستراتيجية جديدة".

وأكد استعداد إيران "لكل خيار ولكل سيناريو يبدو محتملا".

وأعلنت إسرائيل الجمعة إن نتانياهو سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.

AFP