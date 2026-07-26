القضاء: ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية

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أربيل (كوردستان 24)- أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن ضبط 27 مليار دينار عراقي، اليوم الاحد الموافق 26 / 7 / 2026، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والاطراف المتورطة معه.

وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ التي كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.