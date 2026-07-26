تربية كوردستان تطلق أكبر مشروع لتحديث المناهج الدراسية بـ 110 كتاباً جديداً

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان عن انطلاق أضخم مشروع لإعادة هيكلة وتحديث المناهج الدراسية، شمل تعديل وتطوير 110 كتب لكافة المراحل التعليمية، وسط تأكيدات رسمية بتسليم المناهج الجديدة للطلاب قبل منتصف سبتمبر المقبل.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكد مدير عام المناهج الدراسية بالوزارة، حسن سرتيب جاف، أن مشروع التحديث الحالي يُعد التغيير الأكبر من نوعه؛ إذ يغطي المسار التعليمي من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر الإعدادي.

مبيناً أنه تم إدخال 12 مادة دراسية جديدة تشكل "حزمة التطوير الأبرز" على المستوى الوطني.

وأوضح جاف تفاصيل التعديلات، مشيراً إلى أن منهج رياض الأطفال ركز بشكل أساسي على مفاهيم المواطنة، وحماية البيئة، وتعزيز الانتماء الوطني.

وفي مرحلة التعليم الأساسي والإعدادي، شملت التغييرات كتاب اللغة الكوردية للصف السادس، ومناهج التربية الفنية للصفوف (7 و8 و9)، والعلوم للصفوف (6 و8 و9)، بالإضافة إلى تطوير مناهج الرياضيات للصف الحادي عشر، والكيمياء للصفين الحادي عشر والثاني عشر.

وحول الجانب اللوجستي والفني، كشف مدير المناهج أن تكلفة طباعة النسخ الجديدة تتراوح بين 23 و25 مليار دينار.

موضحاً أنه جرى التعاقد لطباعتها مع مطبعة "مسار" الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتمدها نحو 19 دولة عالمياً للطباعة التعليمية.

وفي إطار مساعي التحول الرقمي، أشار جاف إلى أتمتة كافة المناهج وإتاحتها عبر منصة "المدرسة الإلكترونية" التابعة للوزارة.

معرباً عن التزام الوزارة بتوفير النسخ الورقية في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية قبل 15 سبتمبر المقبل، وهو موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التربية قد أنجزت حتى الآن ما نسبته 80% من خطتها الشاملة لتحديث المناهج، على أن تكتمل كافة مراحل المشروع بحلول العام الدراسي 2028 - 2029.