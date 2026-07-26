النزاهة الاتحادية تفكك شبكة تزوير استولت على أراضٍ وقروض حكومية في الديوانية

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أربيل (كوردستان 24)- فككت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة الديوانية شبكة خطيرة تضم موظفين ومحامين تمارس عمليات التزوير والتلاعب في مديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بغرض الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض وقروض حكومية بصورة غير قانونية.

وأوضحت الهيئة أن العملية نفذها فريق من مكتب تحقيق الديوانية بعد ورود معلومات عن نشاط الشبكة الممتد عبر أكثر من محافظة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 13 متهما جرى توقيفهم، بعد تورطهم في تنظيم 243 معاملة للحصول على قروض بتأييدات وضمانات مزورة من 12 مصرفا حكوميا، فضلا عن منح 13 قطعة أرض لأشخاص غير مستحقين من خارج المحافظة عبر تأييدات سكن وصور قيود مزيفة، واستغلالها لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة 140.

وأضافت الهيئة أن التحريات أفضت إلى ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصورة قيد مزورة موجهة لدوائر الخدمة والتقاعد والمصارف.

مشيرة إلى قيام المتهمين بتزويد المحاكم بوثائق مزيفة لسلب حقوق المواطنين، ومخاطبة مؤسسات الشهداء والرعاية الاجتماعية وهيئة التقاعد بكتب غير صحيحة، بالإضافة إلى إصدار هويات أحوال مدنية مزورة لأحياء ومتوفين، وتزوير التبصيم الإلكتروني (الباركود) للفيزا الخاصة بدول أجنبية.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات والقروض التي تم ترويجها عبر تلك المعاملات أكثر من أربعة مليار دينار، فيما تجاوز إجمالي الوثائق المزورة المضبوطة 1000 وثيقة.

وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق الديوانية أصدر قرارا بوضع إشارة الحجز وعدم التصرف على العقارات، وإيقاف إجراءات تمليكها، مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.