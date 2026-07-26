رئيس الوزراء الاتحادي يستقبل نظيره اللبناني في بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، اليوم الأحد في القصر الحكومي ببغداد، نظيره اللبناني نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن رئيسي الوزراء "سيعقدان لقاء ثنائياً يعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من اتصالات حول إعادة تفعيل خطوط الطاقة بين العراق وسوريا ولبنان، كذلك في ظل التطورات السياسية الجارية في العراق لجهة حصر السلاح ومكافحة الفساد.