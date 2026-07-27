نتنياهو يتحدى واشنطن: لا انسحاب من غزة ولبنان وسوريا

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أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته برفضه القاطع للمطالب الأمريكية الداعية للانسحاب من قطاع غزة ولبنان وسوريا. وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع استعداد نتنياهو للتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن نتنياهو يسعى خلال زيارته المرتقبة لترتيب الأوراق في ملفات إقليمية شائكة، تشمل الضفة الغربية وتركيا، بالإضافة إلى الجبهات المشتعلة. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الهدف الرئيسي لنتنياهو هو إقناع ترامب بضرورة "توسيع المواجهة" مع طهران.

وفي سياق متصل، وجه نتنياهو تحذيراً شديد اللهجة لإيران، مؤكداً أن إسرائيل سترد بـ "قوة ساحقة" على أي هجوم مباشر أو عبر وكلائها. واشترط نتنياهو لإنهاء حالة الحرب مع طهران ضرورة إسقاط النظام الإيراني أو إضعافه بشكل يؤدي لتفكيك برنامجه النووي، مشيراً إلى توافق رؤيته مع توجهات ترامب في هذا الصدد.