"عزم" والديمقراطي الكوردستاني يتفقان على تفعيل الحوار الوطني وتثبيت ركائز الاستقرار

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أربيل (كوردستان 24)– استقبلت قيادة تحالف "عزم"، اليوم الأحد 26 تموز/ يوليو 2026، في مقرها الرسمي بالعاصمة بغداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

تنسيق المواقف الوطنية

شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لآخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية، وبحث جملة من الملفات الوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على ضرورة إدامة قنوات التواصل والتنسيق العالي بين كافة القوى الوطنية، بما يضمن دعم أداء المؤسسات الدستورية وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الراهنة بروح تضامنية ومسؤولة.

الحوار كخيار استراتيجي

وسلط الاجتماع الضوء على ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، حيث تطابقت وجهات نظر الطرفين حول اعتماد "لغة الحوار والتفاهمات المشتركة" كركيزة أساسية ووحيدة لحسم الملفات الوطنية العالقة. وشدد المجتمعون على أن تغليب المصلحة العامة هو السبيل الأمثل لتعزيز حالة الاستقرار السياسي والأمني التي ينشدها الشارع العراقي.

دعم المؤسسات

وفي ختام اللقاء، جدد تحالف "عزم" والوفد البرلماني الزائر التزامهم بالعمل المشترك تحت سقف الدستور، وتكثيف الجهود البرلمانية والسياسية لتشريع القوانين التي تلامس حياة المواطنين وتسهم في دفع عجلة البناء والتنمية في عموم محافظات العراق.