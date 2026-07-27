ترامب ينشر صوراً بالذكاء الاصطناعي تهدد إيران بالدمار

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أربيل (كوردستان24)- أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من التصعيد الإعلامي بنشره سلسلة صور صُممت بوساطة تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) على منصته "تروث سوشيال"، تتضمن تهديدات صريحة بدمار إيران واستهداف بنيتها النفطية والملاحة البحرية.

وأظهرت الصور غارات جوية وتفجيرات ضخمة تستهدف جزيرة خارك (شريان تصدير النفط الإيراني)، وصوراً لترامب يقف على ظهر ناقلة نفط رفع عليها العلم الأمريكي وعلق بعبارة: "ناقلة النفط هذه أصبحت ملكنا الآن"، إلى جانب صورة لتدمير سفينة إيرانية علق عليها بعبارة "انتهت المحركات الآن".

توصية عسكرية بوقف القصف

وفي مقابل التصعيد البصري الصادر عن ترامب، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، اقترح رسمياً وقف حملة القصف ضد إيران، لا سيما في محيط مضيق هرمز، مؤكداً أن العمليات العسكرية حققت أقصى غاياتها وتأثيرها الميداني.

باب المفاوضات ما زال مفتوحاً

من جانبه، صرح المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، لقناة (NBC) بأن الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات العسكرية، لكنه في الوقت ذاته يترك مساحة كافية للدبلوماسية والمفاوضات، كاشفاً عن استمرار الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين واشنتن وطهران على مختلف المستويات.

ورغم حالة التهدئة التكتيكية وتوقف الغارات الجوية مؤخراً، حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من أن مخاطر تجدد التصعيد العسكري والمواجهات المباشرة بين البلدين في المنطقة ما زالت قائمة وبشدة.



